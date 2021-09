Leuven erwartet bis zu 400.000 Besucher für die Straßenrennen der Radsport-WM

Nach dem Zeitfahren an der Küste zieht der Tross der Radsport-Weltmeisterschaft von Westflandern in die Provinz Flämisch-Brabant, nach Leuven. Die Universitätsstadt bereitet sich auf drei WM-Tage vor und verkehrt im Radsportfieber. Die Profis haben gestern und heute die Strecke erkundet. Am Donnerstag taten die Radsporttouristen es ihnen nach. Ab Freitagmorgen gehört der Parcours den Straßenprofis.