Maskenpflicht für SchülerInnen und Lehrkräfte in der Sekundarstufe in Flandern verfällt ab 1. Oktober

Weil die Maskenpflicht in Flandern in vielen Bereichen ab Oktober abgeschafft wird (u. a. in den Geschäften), war diese Pflicht in den Sekundarschulen nicht mehr haltbar. Darüber hinaus ist die Durchimpfungsrate bei den SchülerInnen und Lehrkräften in Flandern sehr hoch.

Im niederländischsprachigen Schulwesen in Brüssel wird die Maskenpflicht vorerst nicht abgeschafft. Sie gilt in der Hauptstadt-Region weiterhin für SchülerInnen ab der fünften Grundschulklasse). "Sowohl die Infektions- als auch die Impfrate weichen dort deutlich von den positiven Zahlen in Flandern ab”, erklärte Bildungsminister Ben Weyts.