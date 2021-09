Nach Selbstmord eines Leidensgenossen: Landwirt aus Ypern startet Briefaktion an Ministerinnen

Philip Fleurbaey, ein Landwirt aus Ypern (Westflandern), hat eine massive Briefkampagne an die flämische Landwirtschaftsministerin Hilde Crevits (CD&V) und an Umweltministerin Zuhal Demir (N-VA) gestartet, um die unerträgliche Lage der Landwirte anzuprangern. "Wir müssen den zuständigen Ministern sagen, was wir jeden Tag durchmachen. Also schreibt Briefe, ohne aufzuhören und kotzt euch aus”, fordert er seine Kollegen in den sozialen Netzwerken auf.