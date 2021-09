PFOS-Skandal: 3M bestreitet Beeinflussung der Umweltbehörde, Flandern ordnet Audit an

Das US-amerikanische Chemieunternehmen 3M aus Zwijndrecht bestreitet, Druck auf die flämische Umweltaufsichtsbehörde ausgeübt zu haben, damit diese ein Auge zudrückt. Das Unternehmen reagiert damit auf anonyme Zeugen, die am Mittwochabend in der TV-Sendung "Pano" (VRT) über die PFOS- und PFAS-Verschmutzung aussagten. Flämische Politiker haben diese Personen aufgerufen, ihre Informationen an den Ausschuss des flämischen Parlaments weiterzugeben, der den Umweltskandal untersucht. Am Donnerstag beschloss die flämische Umweltministerin Zuhal Demir (N-VA), die ihre Inspektionsdienste prüfen zu lassen.