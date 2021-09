Wieder Dutzende Produkte aus den Supermarktregalen entfernt

Belgische Supermärkte entfernen erneut Dutzende von Produkten aus ihren Regalen, weil diese Spuren von Ethylenoxid enthalten. Ethylenoxid wird manchmal verwendet, um Schimmel und Salmonellen zu verhindern, ist aber in der EU verboten. Im August hatte bereits die bisher größte Rückrufaktion in Belgien wegen Ethylenoxid in den Supermärkten stattgefunden.