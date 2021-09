Agrotopia, das größte Gewächshaus auf einem Dach in Europa

In Roeselare (Westflandern) wurde am Freitagmorgen Agrotopia offiziell eröffnet. Agrotopia ist das größte Gewächshaus auf einem Dach in Europa. Es dient als Forschungsstätte, um den Gemüseanbau nachhaltiger und Gemüse gesünder zu machen. Die Forscher fokussieren sich u. a. auf Hydrokulturen.