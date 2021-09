Corona in Belgien: Neuinfektionen um 4 % gestiegen, Anzahl Aufenthalte im Krankenhaus gesunken

Die Verabreichung der dritten Dosis des Corona-Impfstoffs wird in der Woche vom 4. Oktober in flämischen Pflegeheimen beginnen, sagte Gesundheitsminister Wouter Beke am Donnerstag.

In einigen von ihnen könnte die Impfaktion sogar schon früher beginnen, fügte er hinzu. Am Mittwoch beschloss die Interministerielle Gesundheitskonferenz, die Verabreichung einer dritten Dosis des Impfstoffs in Pflegeheimen, um die Immunität älterer Menschen gegen das Corona-Virus zu stärken.