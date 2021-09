Nach tödlicher Studententaufe vor 3 Jahren: Prozess im Fall Sanda Dia beginnt

Fast drei Jahre nach dem Tod von Sanda Dia hat der Prozess gegen 18 Mitglieder der Reuzegom-Studentenvereinigung an diesem Freitag vor dem Strafgericht in Hasselt begonnen. Bei der Studententaufe im Dezember 2018 war der 20-jährige Sanda Dia nach einem extremen Taufritual gestorben. Am ersten Prozesstag werden vor allem praktische Absprachen über den Prozessverlauf gemacht.