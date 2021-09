PFOS-Skandal: Beweise, dass flämische Regierung Öffentlichkeit nicht informieren wollte

Obwohl den verantwortlichen Politikern, nicht nur in der Regierung, sondern auch auf kommunaler Ebene in Antwerpen, der Umfang der Kontaminierung bereits 2017 bekannt war, dauerte es drei Jahre, bis die PFOS-Kontamination an die Öffentlichkeit gelangte. In Zwijndrecht, wo sich das Werk des US-amerikanischen Chemiekonzerns befindet, wurden bis 2020 keine PFOS-Werte gemessen, trotz der Risiken für die öffentliche Gesundheit.