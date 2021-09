Sciensano: Fast jeder Zehnte mit Erkältung- oder Grippesymptomen hat Corona

Die Corona-Pandemie in Belgien entwickelt sich weiterhin stabil. Zwar verzeichnet die Gesundheitsbehörde einen leichten Anstieg der Neuinfektionen, aber gleichzeitig sinken auch die Krankenhauseinweisungen leicht, erklärte Steven Van Gucht (Foto) am Freitagmorgen. Die Infektionslage ist je nach Region unterschiedlich, mit einem leichten Anstieg in Flandern, aber auch - zum ersten Mal - einem leichten Abwärtstrend in Brüssel. Diese positive Entwicklung ist auf die Senkung der Anzahl Urlaubsrückkehrer und auf die in der Hauptstadt geltenden strengeren Maßnahmen zurückzuführen.