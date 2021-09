15-Jähriger stirbt nach Messerstecherei in Oostkamp: 11 Jugendliche werden verhört

Am Freitagabend ist in Oostkamp (Provinz Westflandern) ein 15-jähriger Junge niedergestochen worden. Er soll auf einer Geburtstagsfeier von einem anderen jungen Mann getötet worden sein. Die Polizei soll 11 Jugendliche zum Verhör mitgenommen haben. Die Staatsanwaltschaft von Brügge will sich vorläufig nicht äußern.