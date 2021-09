Belgischer Premier vor der UNO: Klima, Corona, Terrorismus: Niemand ist sicher, bis alle sicher sind

Auf der Vollversammlung ging Belgiens Premierminister insbesondere auf das Klimaproblem ein, indem er an die 41 Tote erinnerte, die die beispiellosen Überschwemmungen im Osten Belgiens am 14. und 15. Juli in diesem Sommer gefordert hatten.

"Diese Überschwemmungen waren die schlimmsten, die unser Land je erlebt. Belgien stand unter Schock", sagte De Croo in New York und wies auf die Bedeutung der bevorstehenden Klimakonferenz in Glasgow (COP26) hin: "Es wird das wichtigste Treffen seit Jahren sein. Gemeinsam sollten wir alles tun, um die globale Erwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, wie im Pariser Klimaabkommen von 2015 festgelegt."