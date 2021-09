Corona in Belgien: Wunder Punkt sind immer noch über 200 Patienten auf der Intensivstation

In den letzten Wochen hat sich die Zahl der Corona-Patienten auf den Intensivstationen der Krankenhäuser nicht wesentlich verändert. Auch die Zahl der Infektionen scheint sich stabilisiert zu haben. Zwischen dem 15. und 21. September wurden pro Tag im Schnitt 2.000 Corona-Infektionen diagnostiziert, was einem Anstieg von 1 % gegenüber der Vorwoche entspricht. Diese Zahlen wurden am Samstag von der belgischen Gesundheitsbehörde Sciensano mitgeteilt. Seit Beginn der Pandemie in Belgien wurden 1.233.723 Infektionsfälle mit Corona diagnostiziert.