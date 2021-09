Warum Kanye West wohl ausgerechnet in Wijnegem ein Loft gekauft hat

Es ist nicht das erste Mal, dass Kanye West in Belgien gespottet wird. 2012 wurde ihm spätabends der Zutritt zur Brasserie Appelmans in Antwerpen verweigert, weil die Küche geschlossen hatte. Dafür wurde er noch in der Pizzeria Da Giovanni bedient. Wenig später wurde West auch in einem "Indoor-Quadpark" in Hulshout in den Kempen gesichtet.



2018 tauchte West plötzlich bei einem Basketballspiel von Limburg United in Houthalen-Helchteren auf. Der Weltstar hatte eine lange Autofahrt hinter sich, da er dachte, er könne sein Flugzeug erst in Genk landen.