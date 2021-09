Alaphilippe verlängert Weltmeistertitel, Enttäuschung für Belgien nach spannendem Weltcup

Julian Alaphilippe hat seinen Weltmeistertitel überzeugend verlängert. Die Belgier dominierten das Rennen im eigenen Land in einer Rad-WM-Ausgabe, die es in sich hatte, aber im Finale hatten sie das Nachsehen. Favorit Wout Van Aert fehlten in den letzten Kilometern die Reserven und er wurde eingeholt, Jasper Stuyven konnte in seiner Heimatstadt um die Silbermedaille sprinten, wurde aber leider nur Vierter. Der Niederländer Dylan Van Baarle und der Däne Michael Valgren durften auf das Podium.