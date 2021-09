Die Radweltmeisterschaften in Flandern wurden auch von viele ausländische Fans besucht. Was ist ihre Erfahrung? VRT NWS befragte mit Glenn Mangelsen, Nicolas Ingrey und Santino Frison (in der Reihenfolge ihres Erscheinens, Sprache: Englisch) in Leuven: "Hier ist es einfach toll, weil die Leute den Radsport wirklich lieben." Außerdem hat Belgien noch mehr zu bieten als nur den Radsport alleine...