Belgischer DJ Lost Frequencies als erster belgischer Solokünstler in den Top 50 von Spotify

Lost Fequencies ist der Künstlername des in Brüssel lebenden DJ Felix De Laet (27, Foto). Der Durchbruch in unserem Land und international gelang ihm 2014 mit "Are you with me". Die Single erreichte den ersten Platz in den Charts nicht nur in unserem Land, sondern unter anderem auch in Australien, Schweden, Deutschland und dem Vereinigten Königreich. Er war der erste Belgier, der die Nummer Eins der britischen Charts erreichte.

Danach erzielte Lost Frequencies weitere Erfolge im In- und Ausland. Singles wie "Reality", "Beautiful life", "Crazy" und "Melody" wurden internationale Erfolge. Er hat mit Stars wie Netsky, James Blunt und Aloe Blacc zusammengearbeitet, und die Künstler sind ganz wild darauf, dass er ihre Songs neu abmischt.

Für seine neueste Single "Where are you now" hat er mit Calum Scott zusammengearbeitet, der durch "Britain's got talent" bekannt wurde.