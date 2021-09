Die Strecke der Rad-WM von A bis Z: alle Anstiege des Männer-Rennens im Überblick

Zweifellos haben Sie am Freitag und Samstag den Weltcup-Parcours in und um Leuven schon bestaunen können. Einige von Ihnen sind vielleicht sogar am Donnerstag losgezogen, um die Strecke selbst mal Probe zu fahren oder genauer zu inspizieren. Doch wie sieht die Strecke für die Radprofis am Sonntag aus? Ein Überblick.