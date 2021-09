Fünfmal mehr Impftermine in Wallonien nach Ankündigung der Covid Safe Ticket-Pflicht

Die Ergebnisse der vorübergehend eingerichteten Impfangebote an Universitäten, Hochschulen und in bestimmten Gemeinden seien ebenfalls "ermutigend", sagte er. Zwischen Montag und Freitag wurden dort in Namür, Luxemburg, Mons und Verviers 5.000 Anmeldungen registriert.

"Das Covid Safe Ticket ist ein Instrument, um die Bevölkerung noch mehr zu schützen, ein Instrument, das eine Rückkehr zur Normalität ermöglicht, um gemeinsam wieder normal leben zu können und aus dieser Gesundheitskrise herauszukommen", sagt Morreale. "Es ist sehr positiv zu sehen, dass die Ankündigung in nur 24 Stunden bereits eine solche Auswirkung auf die Durchimpfung in Wallonien hatte. Ich hoffe, dass sich dieser positive Effekt in den kommenden Wochen und Monaten fortsetzen wird."

Die wallonische Regierung hält sich an die Regeln der Region Brüssel. Auch dort wird die Verwendung des Covid Safe Tickets im Laufe des kommenden Monats ausgeweitet. Sowohl Wallonien als auch Brüssel betonen, dass diese Maßnahme nur vorübergehend ist, und zwar bis Ende dieses Jahres.