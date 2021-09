Hochbetrieb beim Start der Rad-WM in Antwerpen: Favorit Wout van Aert hat "gut geschlafen"

Belgien ist Gastgeber des 100-jährigen Jubiläums der Radweltmeisterschaften und das ganze Land ist im WM-Fieber. Heute sind die Radprofis mit dem Straßenrennen der Männer an der Reihe. Start war kurz vor halb Elf am Grote Markt, dem Rathausplatz, in Antwerpen, wo jede Menge los war. Gegen 17:00 Uhr werden die Fahrer am Ziel in der Universitätsstadt Leuven (Löwen) erwartet. Gerechnet wird dort mit bis zu einer halben Million Zuschauer.