Brüsseler Regierung gibt definitiv grünes Licht für Ausweitung des Corona-Passes

Das Covid Safe Ticket wird dann nicht mehr nur bei größeren Veranstaltungen verlangt, sondern ganz allgemein im Hotel- und Gaststättengewerbe, in Tanzsälen und Diskotheken, in Sport- und Fitnessclubs, bei Messen und Kongressen, in Einrichtungen des Kultur-, Event- und Freizeitsektors, in Pflegeeinrichtungen, bei Veranstaltungen in Gebäuden ab 50 Personen und bei Veranstaltungen im Freien ab 200 Personen eingesetzt.

Ende August hatte der Brüsseler Ministerpräsident Rudi Vervoort (PS) mitgeteilt, dass der Einsatz des Corona-Passes ab dem 1. Oktober ausgeweitet werden müsse. Die Durchimpfungsrate in der Hauptstadt-Region bleibt noch immer weit hinter Flandern und der Wallonie zurück. Nur 64 % der Erwachsenen in Brüssel sind vollständig geimpft. In der Altersklasse zwischen 18 und 34 Jahre sind nur 49 % der BrüsselerInnen vollständig geimpft.

Der erweiterte Einsatz des Corona-Passes in der Hauptstadt-Region wurde bis zum 30. Juni 2022 festgelegt. Die Behörden haben eine Frist bis Mitte Oktober eingeräumt, bevor Verstöße geahndet werden.