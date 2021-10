Für Immobilien in Flandern müssen nur noch 3 % Registrierungssteuern gezahlt werden

Wer in Flandern eine Wohnung oder ein Haus kauft und dort wohnen will, muss bald nur noch 3 % statt 6 % Registrierungssteuern zahlen. Laut VRT ist dies eine der Maßnahmen, die der flämische Ministerpräsident Jan Jambon (N-VA) am Montagnachmittag in der September-Erklärung seiner Regierung ankündigen will. Für den Erwerb einer Zweitwohnung wird die Eintragungsgebühr von 10 % auf 12 % erhöht.