Rekonstruktion auf Flughafen Charleroi mehr als 3 Jahre nach dem Tod von J. Chovanec: Was genau ist passiert?

Der Untersuchungsrichter hatte eine Rekonstruktion zunächst nicht für notwendig gehalten, die Anklagekammer schon.

Dreieinhalb Jahre nach dem Vorfall wird der verhängnisvolle Abend des 24. Februar 2018 nachgestellt. Die beteiligten Polizeibeamten, aber auch die Zeugen, werden detailliert wiedergeben müssen, wie Jozef Chovanec in jener Nacht verwirrt aus dem Flugzeug geholt und in eine Zelle gebracht wurde. Die Übergriffe in der Zelle, von denen Bilder aufgetaucht waren, werden am Dienstag nachgestellt.