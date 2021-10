September-Erklärung der flämischen Regierung: Flandern muss Champion der Post-Corona-Zeit werden

Flandern will der Wallonie nach der Flutkatastrophe helfen

Im Bereich der Klimapolitik bietet Jan Jambon an, der Wallonie nach der Flutkatastrophe zu helfen und will der schwer in Mitleidenschaft gezogenen Region ein Darlehen oder eine Bürgschaft anbieten.



Ministerpräsident Jambon brachte auch die PFOS-Bodenkontamination durch den Chemiekonzern 3M zur Sprache, der vor Kurzem am Konzernstandort in Zwijndrecht enthüllt wurde: "Wir müssen bestimmten Unternehmen Einhalt gebieten, die glauben, sie könnten alles in die Natur kippen und die Bürger dafür bezahlen lassen. Die Zeiten, in denen Unternehmen ungestraft unsere Umwelt verschmutzen, sind vorbei", warnte er.

Die Umweltsteuer auf die Verbrennung von Industrieabfällen wird von 13 Euro auf 25 Euro pro Tonne angehoben, was etwa 17 Millionen Euro einbringen dürfte.