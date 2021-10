ArcelorMittal investiert 1,1 Milliarden Euro in die Dekarbonisierung seines Werks in Gent

Stahlriese ArcelorMittal stößt in seinem Werk in Gent jährlich mehr als 9 Millionen Tonnen CO² in die Atmosphäre. Um den CO²-Ausstoß zu verringern, will der Konzern 1,1 Milliarden Euro in Dekarbonisierungstechnologien investieren. Das gab der Konzern am Dienstag in Gent, in Anwesenheit des Stahlmagnaten Lakshmi Mittal sowie des belgischen Premierministers Alexander De Croo und zahlreicher flämischer Minister bekannt. Die belgische und die flämische Regierung werden das Projekt finanziell unterstützen.