Busverkehr in Limburg schwer gestört: Rund hundert Busse durch Vandalen beschädigt

Die flämischen Nahverkehrsbetrieben sind in der Provinz Limburg am Montagabend Opfer einer groß angelegten Sabotageaktion geworden. Das hat Karen Van der Sype, Sprecherin von De Lijn mitgeteilt: "Auf den Betriebshöfen Beverlo, Winterslag und Hasselt wurden rund 100 Busse beschädigt. Die Vandalen zerstachen das Reifenventil, sodass alle beschädigten Busse einen Platten hatten.

Die Schäden wurden am Dienstagmorgen festgestellt, als die ersten Nahverkehrsbusse ausfahren sollten.

"Wir arbeiten mit Hochdruck an den Reparaturen, aber es wird für den Rest des Tages zu erheblichen Beeinträchtigungen des Busverkehrs in der gesamten Provinz kommen", so Van der Sype.

Die Polizei nimmt Ermittlungen auf und versucht herauszufinden, was passiert ist und wer hinter der Sabotage stecken könnte.