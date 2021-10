Corona in Belgien: Infektionen und Einweisungen sinken leicht, im Schnitt 8 Todesfälle pro Tag

Zwischen dem 18. und 24. September haben sich täglich im Schnitt 1.914 Personen mit dem Corona-Virus infiziert. Das ist ein Rückgang von 7 Prozent gegenüber dem vorangegangenen Zeitraum. Insgesamt wurden in Belgien mehr als 1,2 Millionen Corona-Infektionen seit dem Ausbruch der Pandemie Anfang 2020 diagnostiziert.

Im gleichen Zeitraum wurden pro Tag und im Schnitt 47.800 Tests durchgeführt, was in etwa der Zahl der Vorwoche entspricht. Die Positivitätsrate liegt bei 4,4 Prozent, die Reproduktionsrate bei 0,92, d. h. dass die Epidemie rückläufig ist.

Auch die Zahl der Krankenhauseinweisungen aufgrund einer Corona-Erkrankung sinkt. Zwischen dem 21. und 27. September wurden pro Tag im Schnitt 51 Personen mit oder wegen Corona in ein Krankenhaus eingewiesen, was einem Rückgang von 15 Prozent gegenüber der Vorwoche entspricht. Zurzeit befinden sich 703 Corona-Patienten in belgischen Krankenhäusern (-3 Prozent), von denen 210 intensivmedizinisch versorgt werden müssen (-5 Prozent).

Die Zahl der Todesfälle nimmt jedoch wieder zu. Zwischen dem 18. und dem 24. September starben jeden Tag fast 8 Menschen im Zusammenhang mit Corona, was einem Anstieg von 26 Prozent entspricht. In Belgien sind bereits mehr als 25.600 Menschen an den Folgen des Virus gestorben.

In der Zwischenzeit haben fast 8,6 Millionen Belgier mindestens eine Impfdosis erhalten, was 74 % der Gesamtbevölkerung entspricht. Fast 8,4 Millionen Belgier sind vollständig geimpft, das entspricht 73 % der Gesamtbevölkerung.

Zwischen den Regionen und Gemeinschaften in Belgien ist die Durchimpfungsrate jedoch sehr unterschiedlich. In Flandern haben 91,7 Prozent mindestens eine Impfdosis erhalten (90,5 Prozent sind vollständig geimpft). In der Wallonie liegt der Anteil bei 77,4 Prozent (78,8 Prozent), in der Deutschsprachigen Gemeinschaft bei 75,3 Prozent (73,8 Prozent) und in der Haupstadt-Region Brüssel bei 66,7 Prozent (64 Prozent).