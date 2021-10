Kaum Kontrolle auf CO₂-Zähler und keine Geldbußen bei Verstößen

Seitdem die CO₂-Zähler am 9. Juni Vorschrift geworden sind, haben nur 2.500 Kontrollen in Gastronomiebetrieben stattgefunden. In Fitnessstudios wohlgemerkt nur zwei Kontrollen. Das schreibt die flämische Zeitung De Standaard. Verstöße wurden nicht geahndet. "Wir befinden uns in einer Übergangsphase", sagte der belgische Gesundheitsminister Frank Vandenbroucke im Radio der VRT am Dienstagmorgen.