Nur ein Drittel der wallonischen SchülerInnen lernt Niederländisch

Christophe Deborsu glaubt auch, dass "der Durchbruch der flämischen nationalistischen Partei N-VA eine wichtige Rolle spielt. Viele Wallonen sind der Meinung, dass es sich nicht lohnt, Niederländisch zu lernen, wenn Belgien bald gespalten wird. Das höre ich die ganze Zeit".

Einige von Deborsu befragte Wallonen bedauern jedoch, in der Schule kein Niederländisch gelernt zu haben, weil sie es später beruflich brauchen. Vor allem in der Region Brüssel und in Berufen mit Kundenkontakt. Deswegen plädieren sie dafür, dass Niederländisch in wallonischen Schulen zum Pflichtfach werden soll.