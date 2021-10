Belgische Polizei nimmt kriminelle Bande hoch, die 18 Millionen Euro gewaschen haben soll

Die Ermittlungen begannen mit der Verhaftung mehrerer Geldkuriere am Flughafen Zaventem im Jahr 2019. Die Geldkuriere versuchten, große Mengen an Euro und britischen Pfund nach Istanbul in die Türkei zu bringen. Zwischen September 2019 und Januar 2020 hat der Zoll auf diese Weise 5 Personen angehalten, die insgesamt 785.615 Pfund transportierten. Im Juli 2020 wurde eine weitere Person mit 150.000 Pfund angehalten.

Da die Kuriere jedes Mal auf die gleiche Weise vorgingen, kam schnell der Verdacht auf, dass es sich um eine kriminelle Organisation handelt. Die Ermittlungen ergaben, dass die Geldkuriere wahrscheinlich einer international tätigen Geldwäschebande angehörten, die von Brüssel aus gesteuert wurden und sich hauptsächlich aus belgischen Staatsangehörigen türkischer Herkunft zusammensetzten.