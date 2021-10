Champions League: Club Brügge verblüfft erneut und gewinnt 1:2 gegen Leipzig

Auch in seinem zweiten Vorrundenspiel in der Champions League konnte der amtierende Landesmeister Gegner und Publikum verblüffen. In einer überragenden ersten Halbzeit konnte Club Brügge einen schnellen 0:1-Rückstand gegen den RB Leipzig wettmachen. In der zweiten Halbzeit konnte Brügge sich den Sieg und die Führung in Gruppe A neben Paris Saint-Germain sichern.