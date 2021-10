Fast ein Drittel der Mitarbeiter in den Seniorenheimen in Brüssel ist nicht gegen Corona geimpft

Wie bei in der Gesamtbevölkerung ist auch beim Personal der Brüsseler Krankenhäuser und Seniorenheime die Durchimpfungsrate niedriger als in Flandern und in der Wallonie. Dies betrifft nicht nur das Pflegepersonal, sondern alle Lohnempfänger in den Krankenhäusern und Seniorenheimen.

In den Krankenhäusern in der Hauptstadt-Region sind wohl 84,6 Prozent des Personals vollständig geimpft (Zahlen vom 3. September 2021). Damit ist die Durchimpfungsrate in den Krankenhäusern viel höher als in der Brüsseler Bevölkerung insgesamt (65 % aller Erwachsenen sind vollständig geimpft).