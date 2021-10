Kann dieser Flame den Weltrekord für den dicksten Kürbis holen?

Die diesjährige Europameisterschaft für den dicksten und schwersten Kürbis findet am 10. Oktober in Ludwigsburg in Deutschland statt. Bis dann muss sein Kürbis noch zunehmen. Aber Mario Vangeel aus Kasterlee hat schon höhere Ziele und will den Weltrekord knacken.

Titelinhaber ist derzeit der Italiener Stefano Cutrupi, der mit einem 1,226 Kilo schweren Kürbis den Belgier Matthias Willemijns aus Deurle besiegen konnte.

"Ich hoffe, dass ich den Italiener mit meinem Kürbis schlagen kann", kommentierte Mario Vangeel. Jetzt misst sein Kürbis in der Breite 3,56 Meter und hat einen Umfang von 5,42 Metern. Aber bei 1.020 Kilogramm muss er noch gehörig zulegen.