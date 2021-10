"Witzig und konfrontierend": Kamagurka gewinnt Preis für bestes Cartoon des Jahres

Der Inktspot-Preis wurde am Dienstag in Den Haag von der Press & Print Foundation verliehen, die jedes Jahr das beste politische Cartoon. Insgesamt waren fünf Cartoonisten nominiert.

Die Jury lobte Kamagurka für die Art und Weise, wie er Humor und eine konfrontative Botschaft miteinander verbindet. "Während wir uns hier in Europa den Kopf zerbrechen, wie wir in welches Land in den Urlaub fahren können und wie wir so schnell wie möglich wieder zur Normalität zurückkehren, werden an den Außengrenzen Flüchtlinge abgewehrt, die dieselben Anforderungen erfüllen sollen. All dies ist in einer einfachen Zeichnung enthalten, die vom Stil her sofort erkennbar ist. Zynisch, ironisch, konfrontativ und doch witzig", heißt es im Jurybericht.

Die Jury bestand aus dem Kabarettisten und Fotografen Owen Schumacher, dem Journalisten und Dokumentarfilmer Sinan Can, dem Journalisten und Chefredakteur Şenay Özdemir, der Illustratorin Sylvia Weve und der Professorin für niederländische Sprache und Literatur Lotte Jensen.