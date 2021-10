Vor dem Europa League-Spiel: Frankfurt-Fans sorgen in Antwerpen für Randale - Über 100 Festnahmen

Die Antwerpener Polizei nahm am Mittwochabend und am Donnerstag bereits mehrere Dutzend Frankfurter Anhänger fest, die bis zum Spielende in Gewahrsam blieben. In den letzten Stunden vor dem Spiel hatten die Polizisten über 100 Hooligans mitgenommen. Im Antwerp-Stadion sind 800 Plätze für die Gästefans vorgesehen, doch die Polizei rechnet damit, was weitaus mehr Eintracht-Anhänger aus Frankfurt anreisen werden - mit allen Folgen davon. In den letzten Stunden vor dem Anpfiff wurde es um das Antwerp-Stadion schon unruhig und die Polizei ist in Alarmbereitschaft.

Der harte Kern der Eintracht-Hooligans ist europaweit dafür bekannt, nicht gerade eine besonders soziale Verbindung zu sein. Nicht selten reisen viele dieser sogenannten Fans bereits einige Tage vor europäischen Begegnungen bei Auswärtsspielen an, um dort für Krawalle zu sorgen.

Am Donnerstagnachmittag griffen mehrere hundert Frankfurter ein Antwerpener Fancafé an, doch die Polizei war auf solche Aktionen vorbereitet und konnte eine direkte Konfrontation der gegnerischen Fans verhindern. Auch nicht alle Royal Antwerp-Supporter sind in solcher Hinsicht zurückhaltend aufgestellt…

In der Nacht zum Donnerstag zählte und beobachtete die Polizei bereits rund 400 Eintracht-Fans in den Straßen von Antwerpen, doch diese verhielten sich mehrheitlich eher ruhig und es kam nicht zu besonderen Vorfällen. Prügeleien konnten die Polizisten vermeiden, doch es wurde stundenlang laut gegrölt und ab und zu wurden Feuerwerkskörper gezündet, wie die Polizei beobachtete.

Die Stadt und die Polizei in Antwerpen hoffen, dass es am Donnerstagabend „ein Fußballfest und keinen Fußballkrieg geben wird.“ Die Polizei ist auf jeden Fall auf alles vorbereitet, wie es dazu am Donnerstag in Antwerpen hieß. Doch um das Bosuil-Stadion wurde es zunehmend unruhig.

Während des Spiels warfen einige Zuschauer auch Kracher und andere Gegenstände auf das Spielfeld... Ach ja, Frankfurt gewann das Spiel mit 0:2 nach einem späten Strafstoße. Viel mehr war wohl zu diesem Spiel zunächst nicht zu berichten. Mehr dazu am Freitag auf unserer Sportseite.