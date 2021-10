"Booster-Impfung" in Belgien: Timing festgelegt und erweiterter Personenkreis

Die Gesundheitsminister aus Bund und Ländern in Belgien haben sich auf eine gemeinsame Vorgehensweise in Sachen dritte Impfung gegen das Coronavirus Covid-19 geeinigt. Diese sogenannte „Booster-Impfung“ wird in erster Linie über 65-Jährigen angeboten, doch die Liste derer, die davon profitieren können, wird erweitert.