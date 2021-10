Corona in Belgien: Der R-Wert steigt nach langer Zeit wieder auf  über 1

Die Zahl der Krankenhausaufnahmen von Corona-Patienten und der neuen Ansteckungen ist in Belgien im Wochenvergleich wieder leicht gesunken, doch die Zahl der Todesfälle steigt leicht an. Inzwischen ist der Reproduktionswert, der sogenannte R-Wert, in unserem Land wieder auf über 1 gestiegen. Das bedeutet, dass die Pandemie hier wieder etwas an Kraft gewinnt, sagt das staatliche wissenschaftliche Gesundheitsamt Sciensano dazu.