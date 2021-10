Die belgische Regierung gewährt der Wallonie einen Kredit zur Bewältigung der Hochwasserschäden

Premierminister Alexander De Croo (Open VLD) sagte dazu am Donnerstag gegenüber VRT NWS, dass er ein dauerhaftes System von Solidarität zwischen den regionalen Regierungen und der Bundesregierung einrichten wolle, für den Fall, dass sich eine solche Katastrophe, wie die von Mitte Juni, wiederholen sollte. Dies ist das erste Mal, dass eine föderale Regierung in Belgien einem Land oder einer Region in diesem Maße unter die Arme greift, bzw. greifen muss. Die flämische Landesregierung, die der Wallonie ebenfalls Finanzmittel angeboten hat, lässt wissen, über ein Solidarsystem für solche Katastrophenfälle nachdenken zu wollen.