Mediahuis: Flämische Mediengruppe plant, die Aachener Verlagsgesellschaft zu übernehmen

Andreas Müller, der Geschäftsführer der AVG, sagte laut einer entsprechenden Pressemitteilung, dass die Zeitungen in der Europastadt Aachen seit vielen Jahrzehnten in engem Austausch mit den Mediahuis-Blättern in den benachbarten Regionen Niederländisch- und Flämisch-Limburg stehen. Beide Unternehmen sehen offenbar ein Potenzial an den regionalen Medienmärkten und „teilen die Einschätzungen zu den Strategien, mit denen diese Potenziale gehoben werden können.“

Mediahuis-CEO Gert Ysebaert sagte dazu: „Unser Wachstumsziel ist klar: Wir wollen uns zu einem führenden europäischen Medienunternehmen weiterentwickeln.“ Nach einer Expansion in Belgien, den Niederlanden, Irland und Luxemburg sei die Ausweitung der Aktivitäten im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen ein logischer nächster Schritt.

Die Aachener Verlagsgesellschaft ist Hauptgesellschafterin des Medienhauses Aachen, zu dem nach eigenen Angaben neben den beiden Tageszeitungstiteln auch Anzeigenblätter, digitale Medien, Hörfunk, Druck, Logistik, Messen/Veranstaltungen und Postdienstleistungen gehören. Die „Medienhaus Aachen Gruppe“ beschäftigt rund 400 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von 80 Mio. €.

Mediahuis ist eine Gruppe, die erst 2013 gegründet wurde. Sie ist eigenen Angaben zufolge eine der führenden Mediengruppen in Belgien, den Niederlanden, Irland und Luxemburg. Die Gruppe beschäftigt rund 4.500 Mitarbeiter und erzielt einen Jahresumsatz von rund 1 Mia. €.

Zu der Gruppe gehören unter anderem die flämischen Tageszeitungen „De Standaard“, „Het Nieuwsblad“, „Het Belang van Limburg“ und „Gazet van Antwerpen“ sowie das englischsprachige Brüsseler Magazin „The Bulletin“ oder auch die Radiosender „Nostalgie“ und „NRJ“. In den Niederlanden bringt Mediahuis u.a. die renommierten Zeitungen „De Telegraaf“ und das „NRC Handelsblad“ heraus.