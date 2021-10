Neu ab dem 1. Oktober: Höhere Beamtengehälter, angepasste Corona-Regeln

Corona

Beim letzten Konzertierungsausschuss in Sachen Corona-Regelungen am 17. September wurden einige Maßnahmen gelockert und andere neu eingeführt. Im Prinzip gelten diese Regelungen für ganz Belgien, doch in Brüssel und in der Wallonie werden einige Lockerungen vorerst noch nicht umgesetzt, weil dort die Ansteckungszahl hoch und die Impfrate niedrig sind.

Ab dem 1. Oktober dürfen die Mundmasken in Flandern in Geschäften, in der Gastronomie und am Arbeitsplatz abgelegt werden. Die Mundmaskenpflicht bleibt aber weiter in den öffentlichen Verkehrsmittel und in deren Innenräumen bestehen, sowie in Flugzeugen und Flughäfen. Das gleiche gilt für den Pflege- und Gesundheitsbereich, für Kontaktberufe sowie bei Veranstaltungen mit mehr als 500 Zuschauern oder Teilnehmern, wenn kein Coronapass vorgelegt werden muss. Ab diesem Stichtag verschwindet die Maskenpflicht auch für Schulkinder und das Lehrpersonal im Sekundarschulwesen bzw. für den Lehrkörper in den Grundschulen.

In der Brüsseler Hauptstadt-Region bleibt die Maskenpflicht vorerst weiter in der Gastronomie und in den Geschäften und Einkaufszentren bestehen. Dort wird auch weiterhin Homeoffice angeraten und es gilt die Empfehlung, auf Privatveranstaltungen mit vielen Leuten zu verzichten. In den Cafés und Restaurants bleibt auch die Sperrstunde bestehen.

Aufgrund der steigenden Infektionszahlen in der Deutschsprachigen Gemeinschaft in Ostbelgien wird die Maskenpflicht in Geschäften und in der Gastronomie dort vorerst nicht gelockert. Für größere öffentliche Veranstaltungen wird ab Freitag das Covid Safe Ticket (CST oder 3G) eingeführt z.B. bei Kultur- und anderen Veranstaltungen oder auch bei Sportwettkämpfen mit einer Mindestanzahl von 50 Personen im Innenbereich bzw. 200 Personen im Außenbereich.