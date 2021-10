Die Energiepreise steigen rasch an: Kommt es in Belgien zu einer Preisdeckelung?

Im Prinzip läuft das System des Sozialtarifs für Energie bei sozial und finanziell schwachen Haushalten in Belgien zum Jahresende aus, doch angesichts der aktuell drastisch steigenden Preise für Strom und Gas wird die Frage bzw. die Forderung laut, dieses System zu verlängern bis ins kommende Jahr hinein.

Die Preise für Erdgas sind alleine am Donnerstag (30. September) am Weltmarkt um 12 % angestiegen und die Verbraucher sind besorgt. Frankreich machte jetzt kurzen Prozess und deckelt die Gaspreise bis mindestens April 2022 und sie senkt die Steuern auf Elektrizität. Belgiens Innenministerin Annelies Verlinden (CD&V) sagte dazu am Freitagmorgen gegenüber VRT NWS, dass dies eigentlich kein Thema für die Regierung sei: „Diesen französischen Mechanismus können wir hier nicht per se anwenden.“ Dazu muss man wissen, dass die beiden größten Energielieferanten und Produzenten in Frankreich in Händen des dortigen Staates liegen, während der Markt in Belgien voll und ganz marktwirtschaftlich liberalisiert ist.

Doch der Vorsitzende der frankophonen Sozialisten PS, Paul Magnette, gab am Morgen gegenüber unseren Kollegen der RTBF zu verstehen, dass er eine Verlängerung der Sozialtarife fordere und dass er nach französischen Beispiel eine Deckelung der Energiepreise sowie ein pauschale Kürzung der Energierechnungen von 100 € pro Haushalt empfehle: „Wir müssen schauen, wie hoch die realen Produktionskosten liegen und wir müssen dafür sorgen, dass die Lieferanten nicht mit einer übertriebenen Verdienstmarge berechnen.“