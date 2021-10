Europa League: Kein guter Spieltag für RFC Antwerp und für KRC Genk

Am 2. Spieltag in der Gruppenphase der Europa League haben die beiden belgischen Mannschaften ihre Spiele jeweils verloren. Antwerp verlor knapp mit 0:1 gegen Eintracht Frankfurt und Genk unterlag Dynamo Zagreb mit 0:3. An diesem europäischen Fußballtag konnte nur AA Gent überzeugen. Gent gewann vor eigenem Publikum mit 2:0 in der Conference Leagua gegen Famagusta aus Griechenland.