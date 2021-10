Flanderns Landesregierung beschließt, auf den Coronapass zu verzichten

Die Impfquote in Flandern liege hoch genug, um auf das Corona Safe Ticket verzichten zu können, lautet das Argument der Landesregierung und auch am Brüsseler Rand in Flämisch-Brabant steige der Impfgrad. Für den Pflege- und Gesundheitssektor hat die Landesregierung beschlossen, dass die jeweiligen Einrichtungen, z.B. Krankenhäuser oder Seniorenheime, selbst entscheiden können, ob die mit einem CST arbeiten oder nicht. Die Landeregierung empfiehlt dies lediglich, legt aber keine entsprechende Verpflichtung auf.

Flandern führt also kein Covid Safe Ticket ein, im Gegensatz zur Wallonie und zu Brüssel, wo der Coronapass z.B. in der Gastronomie, bei Veranstaltungen oder im Sportbereich verlangt wird. Dieses Thema lag auch auf dem Tisch der flämischen Landesregierung und zwar auf Drängen einiger Bürgermeister aus Städten und Gemeinden um die Brüsseler Hauptstadt-Region herum. Dort liegt die Impfquote im Durchschnitt etwas unter Flandern im Allgemeinen und dort wird befürchtet, dass die Brüsseler hierhin ausweichen, um z.B. im Restaurant essen zu gehen oder um ins Fitnesszentrum zu gehen.

Enttäuschung am flämischen Rand rund um Brüssel

Doch nichtsdestotrotz verzichtet Flandern ausdrücklich auf eine „Pässe-Gesellschaft“ und dies auch am Brüsseler Rand. Hans Bonte (Vooruit), Bürgermeister von Vilvoorde, hatte auf das CST gesetzt, denn seine Stadt ist akut betroffen. Bonte zeigte sich denn auch am Freitag enttäuscht: „Ich finde, dass die lokalen Behörden am flämischen Rand um Brüssel ebenso im Stich gelassen werden, wie Veranstalter, die hier mit solch einem Corona Safe Ticket arbeiten wollen.“

Bonte würde im Kulturzentrum von Vilvoorde selbst gerne ein System mit Coronapässen ausarbeiten und er wollte dies auch bei den Pflegeeinrichtungen und bei Events mit unter 500 Besuchern einführen: „Ich bedauere es, dass wir das nicht selbst einführen können, wo wir es als wünschenswert und nützlich erachten.“