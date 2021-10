Virologe Steven De Gucht: "Es ist noch immer eine gute Idee, seine Mundmaske dabeizuhaben"

„Wenn Sie das Haus verlassen, dann sollten sie nicht nur ihre Brieftasche und ihre Schlüssel mitnehmen, sondern auch ihre Maske. So können sie sich und andere, wo es sich als nötig erweist, weiter schützen.“, so Virologe Van Gucht, denn „die Pandemie ist noch nicht zu Ende.“ Dies sagte Van Gucht auch im Hinblick auf die Tatsache, dass z.B. die Impfquote in der Wallonie, in der Deutschsprachigen Gemeinschaft in Ostbelgien und in der Brüsseler Hauptstadt-Region deutlich unter der in Flandern liegt.

Der Virologe und Sciensano-Leiter empfiehlt auch das Tragen von Mundmasken bei leichten Grippe- oder Erkältungssymptomen: „Wenn man etwas Kopf- oder Halsschmerzen oder eine laufende Nase hat, bleit es eine gute Idee, eine Maske zu tragen.“ Ein Corona-Test sei bei nur einem milden Symptom aber nicht nötig: „Bei anhaltendem Husten oder bei schmerzendem Atmen oder bei mehreren Symptomen gleichzeitig bleiben eine unmittelbare Isolierung und ein Test aber noch immer angeraten.“