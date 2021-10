Zum 1. Oktober werden in Belgien Benzin, Diesel und Heizöl wieder teurer

Die Preise für Kraftstoffe steigen in Belgien weiter ab. Das bedeutet, dass die Autofahrer beim Tanken noch tiefer in die Tasche greifen müssen. Schon ab sofort, also ab dem heutigen Freitag, 1. Oktober, kostet ein Liter Super 95 an der Zapfsäule in unserem Land 1,6470 €. Das entspricht einem Anstieg um 3,7 Eurocent.