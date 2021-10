Aarsele gedenkt der schweren Flugzeug-Katastrophe vor 50 Jahren

Am 2. Oktober 1971 stürzte in Aarzele, ein Ortsteil von Tielt in der Provinz Ostflandern, ein Passagierflugzeug der British European Airways in ein Feld. Dabei kamen alle 63 Insassen ums Leben. Am Samstagmorgen wurde ein Denkmal für die Opfer von damals in Aarzele enthüllt.