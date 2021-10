Corona in Belgien: Wieder mehr Krankenhausaufnahmen und Sterbefälle - R-Wert klettert weiter

In der Zeit vom 22. auf den 28. September wurden pro Tag durchschnittlich 1.915 Personen in Belgien positiv auf Corona getestet - 4 %weniger als in der Vorwoche. Bisher haben sich Über 1.2 Millionen Menschen in Belgien mit dem Virus infiziert.

Im gleichen Zeitraum wurden rund 46.100 Tests durchgeführt, bei denen die Positivitätsrate bei 4,6 % lag. Der R-Wert in unserem Land liegt aktuell bei 1,10 (+ 25 % im Wochenvergleich). Das bedeutet, dass eine mit Covid-19 infizierte mehr als eine weitere Person ansteckt.

Zwischen dem 25. und dem 1. Oktober meldeten die Krankenhäuser in Belgien pro Tag durchschnittlich 59 Einlieferungen von neuen Corona-Patienten. Das sind 13 % mehr als in der Woche davor. Aktuell werden hier 705 Patienten, die an Covid-19 erkrankt sind, in Krankenhäusern behandelt. Davon befinden sich 204 Patienten auf Intensivstationen.

Zwischen dem 21. und dem 27. September starben in unserem Land täglich durchschnittlich 9 Menschen an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung - ein Anstieg um 57 % gegenüber der Vorwoche. Demnach sind in Belgien bisher etwa 25.600 Corona-Patienten an diesem Virus gestorben.