Die Kühltürme und zwei Schornsteine des ehemaligen Kohlekraftwerks in Langerlo wurden gesprengt

In Langerlo bei Genk in der Provinz Limburg sind am Samstag gegen Mittag die beiden Kühltürme (Video oben) und zwei Schornsteine (Video unten) des seit 4 Jahren stillgelegten Kohlekraftwerks gesprengt worden. Die Schornsteine fielen durch die Sprengung nach Plan auf die Seite und die Kühltürme implodierten, sprich fielen durch die Dynamit-Sprengung in sich zusammen.