Hafenlogistik: In Antwerpen lagert der größte Kaffeevorrat der Welt

Die rohen Kaffeebohnen, die bei Molenbergnatie gelagert und gehandelt werden, finden ihren Weg überallhin in Europa, so Budts weiter: „Unsere Kunden sind große internationale Kaffeemarken, aber auch kleine lokale Kaffeeröster und alles, was dazwischen liegt. Der Markt für besondere Kaffees wächst in letzter Zeit sehr stark an. Immer öfter versenden wir kleinere Mengen an besonderem Kaffee oder es kommt jemand persönlich hierher, um auch nur zwei Säcke Kaffee abzuholen.“ Wer aber von einem tollen Job in einem solchen Lager träumt, weil es dort schön nach Kaffeearoma riecht, der ist hier fehl am Platze: „Der Kaffee, der hier lagert, ist ungebrannt. Rohe Kaffeebohnen haben einen völlig anderen Geruch und riechen eher nach frischem Gras.“