Nach der Hochwasserkatastrophe: Belgien beantragt bei der EU 185 Mio. € Hilfsgelder

Wenn die EU für die Freigabe dieser Gelder grünes Licht gibt, dann fließen diese in die Wiederherstellung der Infrastruktur und in die Finanzierung von Wohnraum für die Betroffenen. Diese Mittel will die belgische Bundesregierung unter den verschiedenen zuständigen Instanzen aufteilen: Länder und Regionen, Provinzen, Städte und Gemeinden.